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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 1 марта

У православных христиан 1 марта начинаются заговенье на Великий пост и отмечается Прощеное воскресенье.

Прощеное воскресенье – христианский праздник. Это последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста. В этот праздник мы должны попросить прощения у тех, кого обидели, и простить своих обидчиков.

В этот день также вспоминают изгнание Адама и Евы из рая.

1 марта отмечается Всемирный день комплимента, Международный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день гражданской обороны День Ноль дискриминации, Праздник прихода весны.

Именины отмечают Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Анна, Мария, Марианна.

Приметы на 1 марта:

  • Будет хорошая погода, если облака расположены высоко и плывут быстро.
  • Сновидения, которые приснились 1 марта, могут воплотиться в реальную жизнь.
  • Если погода в этот день хорошая, в ближайшее время она может измениться.
  • Если в этот день приснился сон, он прогнозирует благосостояние.

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Что нельзя делать 1 марта:

  • Запрещается делать плохие поступки, оскорблять других.
  • Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.
  • Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.
  • Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или милостыни.
  • Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
  • Запрещается есть мясо.

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