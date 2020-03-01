У православных христиан 1 марта начинаются заговенье на Великий пост и отмечается Прощеное воскресенье.

Прощеное воскресенье – христианский праздник. Это последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста. В этот праздник мы должны попросить прощения у тех, кого обидели, и простить своих обидчиков.

В этот день также вспоминают изгнание Адама и Евы из рая.

1 марта отмечается Всемирный день комплимента, Международный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день гражданской обороны День Ноль дискриминации, Праздник прихода весны.

Именины отмечают Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор, Анна, Мария, Марианна.

Приметы на 1 марта:

Будет хорошая погода, если облака расположены высоко и плывут быстро.

Сновидения, которые приснились 1 марта, могут воплотиться в реальную жизнь.

Если погода в этот день хорошая, в ближайшее время она может измениться.

Если в этот день приснился сон, он прогнозирует благосостояние.

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Что нельзя делать 1 марта:

Запрещается делать плохие поступки, оскорблять других.

Нельзя просить прощения не от чистого сердца или неискренне прощать.

Не рекомендуется злиться, ссориться с близкими людьми и членами семьи, думать о плохом, жаловаться.

Нельзя желать зла окружающим, отказывать в помощи или милостыни.

Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.

Запрещается есть мясо.

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