1 марта Луна пребывает в знаке Телец. Это 8 лунный день.

В воскресенье рекомендуется заняться укреплением материального положения и капиталовложениями.

1 марта хорошо начинать любые дела, которые требуют особой внимательности. В этот лунный день будут удачными все путешествия и командировки.

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Также это благоприятное время для занятия физическими нагрузками и встреч с друзьями.

В первый день весны улучшается самочувствие и повышается настроение.

Что можно делать 1 марта: заниматься духовным развитием.

Что категорически нельзя делать в 8 лунные сутки: принимать важные решения.

К слову, Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.