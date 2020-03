Хиты 90-х: лучшие зарубежные песни

90-е годы запомнились настоящим отрывом в музыкальной индустрии. Это десятилетие началось со взрыва гранжа, ворвалось танцевальными хитами, продолжилось большим количеством хип-хопа и R&B и закончилось бешеной популярностью бой- и герлбэндов.

Факты ICTV сделали подборку зарубежных хитов 90-х, которые слышал каждый. Давайте вспомним это яркое и мятежное время.

Michael Jackson – Black or White (1991)

Открывает нашу подборку король поп-музыки – Майкл Джексон с хитом Black or White. Песня, призывающая к расовой гармонии, стала самой успешной со времен эры Billie Jean. Она мгновенно оказалась на вершине американского хит-парада Billboard Hot 100 и британского UK Singles Chart. Впервые с 1960 года американский исполнитель возглавил этот британский чарт.

Nirvana – Smells like teen spirit (1991)

Культовый хит Smells like teen spirit сделал Курта Кобейна и группу Nirvana мегапопулярными. Трек много недель лидировал в мировых чартах, а альбом Nevermind разошелся тиражом в 30 млн копий. Недавно клип к песне перешел рубеж в 1 млрд просмотров на YouTube.

Guns N’ Roses – November rain (1992)

Еще один хит 90-х, который установил рекорд по прослушиваниям, превысив отметку в 1 млрд просмотров на YouTube. В 1992 году клип на песню November rain получил награду MTV Video Music Award за лучшую кинематографию.

Рок-баллада отличается мощным объемным саундом, который создает голос Эксла Роуза, длинные гитарные партии Сола Хадсона и клавишные инструменты.

Haddaway – What is love (1993)

Танцевальный хит What is love исполнителя Haddaway из дебютного альбома The Album буквально покорил европейские, американские и азиатские чарты.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний RIAA присвоила композиции золотой статус. Сегодня она входит практически во все сборники хитов 90-х, а количество кавер-версий и ремиксов насчитывается сотнями.

Corona – Rhythm of the night (1994)

Зажигательный хит группы Corona в середине 90-х звучал на всех дискотеках и вечеринках. Танцевальная композиция занимала места в первой десятке европейских хит-парадов. В 2013 году журнал Vibe включил Rhythm of the night в топ-30 танцевальных треков, которые “изменили игру”.

No Doubt – Don’t speak (1995)

Don’t speak – самая успешная работа группы No Doubt, которая получила сразу две премии Грэмми в номинациях Песня года и Лучшее выступление дуэта или группы. Композиция стала итогом разрыва долгих отношений вокалистки Гвен Стефани и басиста Тони Канэла.

Spice Girls – Wannabe (1996)

Дебютный сингл британского герлбенда Spice Girls был написан всего за тридцать минут. Девушки спели о том, что женская дружба ценнее отношений с мужчинами. Композиция стала символом популярного в 90-е движения за расширение женских прав Girl Power.

Celine Dion – My heart will go on (1997)

Саундтрек к культовому фильму Титаник, исполненный Селин Дион, в 1997 году возглавлял музыкальные хит-парады во всем мире. Композиция получила премию Оскар и сегодня занимает 14 место в списке наиболее успешных песен, когда-либо звучавших в кино, по версии Американского института киноискусства.

Backstreet Boys – Everybody (1997)

Everybody входит во многие сборники хитов 90-х зарубежной музыки. Этот сингл со второго студийного альбома стал в США платиновым с продажами в 2,1 млн экземпляров. Трек вошел в топ-10 чартов более 30 стран мира и стал самым успешным за всю историю группы.

Britney Spears – Baby one more time (1998)

Дебютная песня Бритни Спирс Baby one more time покорила тинейджеров во всем мире и сразу сделала певицу популярной. Это один из самых продаваемых синглов всех времен. В клипе Бритни предстала в образе скромной ученицы католической школы, которая ненадолго представила себя бунтаркой.

Madonna – Frozen (1998)

В 1998 году Мадонна решилась на кардинальные изменения в творчестве. Frozen не похожа на предыдущие работы певицы. Это электронная баллада, в которой звучат ближневосточные ударные и раскрывается совершенно новый вокальный диапазон исполнительницы.

Ты сломлен, если твое сердце не открыто, – поет Мадонна.

Bomfunk MC’s – Freestyler (1999)

Финская группа Bomfunk MC’s наделала много шума, когда выпустила Freestyler. Песня стала мировым хитом, который долгое время лидировал в чартах десятков стран. В скандальном треке есть много отсылок к ненормативному. Однако музыкальные каналы транслировали клип без цензуры.

Garbage – The world is not enough (1999)

The world is not enough – еще один мегапопулярный зарубежный хит конца 90-х. Песня стала главным саундтреком к одноименному фильму о Джеймсе Бонде. Чувственный вокал фронтвумен группы Garbage Ширли Мэнсон пронзает насквозь.

В жизни нет смысла, если ты не чувствуешь себя живым, – поет Ширли.

