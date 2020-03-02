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Факты / Lifestyle

Когда день святого Патрика 2020

День святого Патрика 2020 будут отмечать 17 марта. День приурочен к дате смерти святого Патрика, которій является небесным покровителем Ирландии.

Согласно легенде, Патрик построил сотни церквей и крестил тысячи ирландцев. Также он избавил Ирландию от змей, заманив одну из них в деревянный ящик и бросив в море.

Патрик также принес на языческий остров христианство.

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Во время проповеди Патрик сорвал зеленый лист клевера, который символизировал триединство Отца, Сына и Святого Духа. С тех пор трилистник и зеленый цвет являются символами праздника.

День святого Патрика называют Международным днем Ирландии. В этот праздник готовят жареного цыпленка, тушеную баранину с капустой, картофельную запеканку с мясом, толченый картофель и черный пудинг. Пьют эль, пиво или виски.

К слову, кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий. Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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