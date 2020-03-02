Куда пойти 8 марта 2020 - Афиша

Афиша на 8 марта в этом году наполнена захватывающими мероприятиями, которые будут посвящены первому празднику весны – Международному женскому дню.

Решить, куда пойти 8 марта 2020, не составит труда, поскольку выступления ожидаются на любой вкус. Это и концерт с грузинской атмосферой, и лирические мировые хиты в исполнении оркестра, и юмористический стендап.

Факты ICTV составили список, куда пойти 8 марта 2020 в Киеве.

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Балет Сухишвили

8 марта, 15.00 и 19.00

Дворец Украина

Стоимость: 800-1 950 грн

Купить билеты можно здесь

Национальный балет Грузии Сухишвили выступит для женщин 8 марта на сцене дворца Украины. 100 танцоров и 2 500 костюмов, оркестр, уникальные инструменты и грузинская энергетика подарят всем незабываемые впечатления.

Шоу Национального балета Грузии не имеет аналогов. На протяжении трех поколений балетом руководит династия, которая передает потомкам национальные и семейные традиции, возрождая культуру грузинского танца, ставшего всемирно известным феноменом.

Уже много лет Сухишвили собирают полные залы по всему миру. Техникой их танца и точностью движений восхищаются, а неповторимые сценические образы вызывают восторг.

Stand up о женщинах и других заморочках

8 марта, 19.00

Дом звукозаписи Украинского радио

Стоимость: 200-600 грн

Купить билеты можно здесь

В честь 8 марта стендап-комик Макс Вышинский приглашает посмеяться над своими отношениями.

Макс – честный и искренний комик, который шутит про отношения и может их сохранить.

Также он неоднократный победитель Рассмеши комика и один из самых востребованных украинских комедиантов.

8 марта вы не услышите старых избитых тем, все шутки и истории комика взяты из реальной жизни. У вас сложится впечатление, что Макс знает все о вас и вашей второй половинке.

Lords of the Sound Love Story

8 марта, 19.00

Дворец культуры КПИ

Стоимость: 350-1 050 грн

Купить билеты можно здесь

8 марта в концертном зале КПИ пройдет праздничный концерт Love Story от Lords of the Sound.

Музыканты устроят настоящий симфонично-романтический вечер. Традиционно самый известный украинский оркестр исполнит чувственные хиты мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и других.

Также прозвучат саундтреки из кинофильмов Мастер и Маргарита, Звездные войны, Сумерки, Титаник, Ромео и Джульетта, Амели, Мулен Руж, Запах женщины и La La Land.

Театр теней Teulis

8 марта, 13.00, 16.00, 19.00

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

Стоимость: 190-650 грн

Купить билеты можно здесь

8 марта театр теней Teulis представит легендарное шоу Твоя тень.

В нем будут включены фрагменты из уже известных шоу Повелители теней и Вечная история, а также новые номера.

Театр теней Teulis покажет, что все фантазии можно воплотить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Актеры окунут вас в завораживающее шоу, которое с легкостью покорит самого требовательного зрителя.

За последние четыре года театр теней Teulis был финалистом крупнейших талант шоу в Италии, Турции, Чехии и Словакии.

Pianoбой. Праздничный концерт с оркестром

8 марта, 19.00

Дворец Спорта

Стоимость: 290-1 790 грн

Купить билеты можно здесь

Pianoбой приглашает отметить первый праздник весны. 8 марта Дмитрий Шуров и его команда подарит большой концерт с оркестром во дворце Спорта.

С помощью шоу Pianoбой хочет поздравить не только женщин, но и свою большую pianofamily, которая существует уже 10 лет.

Концерт состоится в поддержку нового альбома Pianoбой. ХICТОРI.

Шуров и его группа исполнят новые песни вживую, уже полюбившиеся хиты получат неожиданную оркестровую аранжировку.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта. Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку заведений, где можно отпраздновать Международный женский день.