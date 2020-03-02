Подарки учителю на 8 марта 2020 – лучшие идеи

8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день.

Исторически этот день символизирует женскую солидарность. В Украине 8 марта женщины и девушки получают поздравления, подарки и цветы.

Если вы или ваши дети хотите поздравить своих педагогов с этим днем, выбор презента не займет много времени.

Что подарить учительнице на 8 марта? Факты ICTV публикуют 7 лучших вариантов.

Цветы

Каждая женщина мечтает о букете цветов. Купить букет на 8 марта – классическое и всегда приятное поздравление для учителя. Если же педагог увлекается выращиванием вазонов, добавить в ее коллекцию хорошую орхидею в горшке – замечательная идея.

Шоколад, мед

После тяжелого рабочего дня, проверки тетрадей и составления учебных планов учителю нужен покой и отдых. Дорогой шоколад или вкусный цветочный мед обязательно сделает вечер вкуснее.

Чай, кофе

Если ваша учительница – фанат чая или кофе, подарочные наборы станут приятным подарком. В магазинах можно найти множество вариаций и вкусов, однако убедитесь, что педагогу понравится именно этот сорт кофе или чая.

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Хорошие канцтовары

Ежедневная работа учителя не обходится без канцелярии. Возможно, ваша учительница давно мечтает о дневнике с кожаной обложкой или ручке именитого бренда Parker. На первый взгляд, это мелочь, но такие вещи прослужат педагогу долгое время.

Билеты в кино, театр

Если дарите подарок для учительницы предмета гуманитарного направления, билеты на премьеру спектакля или кино станут прекрасным презентом. Особенно, если это экранизация произведений из школьной программы.

Книги

Любовь к книгам отличает педагогов от многих других профессий. Поэтому подарок в виде книги из коллекционного издания или сборник произведений любимого писателя обязательно запомнится вашей учительнице.

Домашний текстиль

Если человеку комфортно в быту, ему легче справляться со стрессами в повседневной жизни. Домашний текстиль всегда добавляет уюта в дом. Нежный мягкий плед или подушка – отличный вариант для подарка учительнице.

К слову, Факты ICTV рассказывали, сколько будет выходных дней в связи с 8 марта. Украинцы смогут отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.