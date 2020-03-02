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Факты / Lifestyle

Подарки учителю на 8 марта 2020 – лучшие идеи

8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день.

Исторически этот день символизирует женскую солидарность. В Украине 8 марта женщины и девушки получают поздравления, подарки и цветы.

Если вы или ваши дети хотите поздравить своих педагогов с этим днем, выбор презента не займет много времени.

Что подарить учительнице на 8 марта? Факты ICTV публикуют 7 лучших вариантов.

Цветы

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Каждая женщина мечтает о букете цветов. Купить букет на 8 марта – классическое и всегда приятное поздравление для учителя. Если же педагог увлекается выращиванием вазонов, добавить в ее коллекцию хорошую орхидею в горшке – замечательная идея.

Шоколад, мед

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

После тяжелого рабочего дня, проверки тетрадей и составления учебных планов учителю нужен покой и отдых. Дорогой шоколад или вкусный цветочный мед обязательно сделает вечер вкуснее.

Чай, кофе

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Если ваша учительница – фанат чая или кофе, подарочные наборы станут приятным подарком. В магазинах можно найти множество вариаций и вкусов, однако убедитесь, что педагогу понравится именно этот сорт кофе или чая.

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Хорошие канцтовары

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Ежедневная работа учителя не обходится без канцелярии. Возможно, ваша учительница давно мечтает о дневнике с кожаной обложкой или ручке именитого бренда Parker. На первый взгляд, это мелочь, но такие вещи прослужат педагогу долгое время.

Билеты в кино, театр

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Если дарите подарок для учительницы предмета гуманитарного направления, билеты на премьеру спектакля или кино станут прекрасным презентом. Особенно, если это экранизация произведений из школьной программы.

Книги

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Любовь к книгам отличает педагогов от многих других профессий. Поэтому подарок в виде книги из коллекционного издания или сборник произведений любимого писателя обязательно запомнится вашей учительнице.

Домашний текстиль

Подарки учителю на 8 марта 2020 - лучшие идеи

Если человеку комфортно в быту, ему легче справляться со стрессами в повседневной жизни. Домашний текстиль всегда добавляет уюта в дом. Нежный мягкий плед или подушка – отличный вариант для подарка учительнице.

К слову, Факты ICTV рассказывали, сколько будет выходных дней в связи с 8 марта. Украинцы смогут отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.

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