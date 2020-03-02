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Погода в Украине на 2 марта (КАРТА)

Погода в Украине на 2 марта будет теплой, но местами дождливой.

В западных и северных областях ожидаются дожди, днем до 8-10°С тепла.

В южных и восточных областях будет переменная облачность и 8-10°С тепла.

Читайте: Аномально теплая зима в Украине: причину нашли в Арктике

В Киеве ожидается днем 6-8°С тепла, а ночью температура опустится до 2-4°С тепла.

Погода в Украине на сегодня, 2 марта 2020

Напомним, из-за урагана 25 февраля более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без света. Сильный ветер валил деревья, срывал крыши и обрывал провода.

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