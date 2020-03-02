В ближайшие сутки ожидается дожди на правобережной Украине и солнечная погода на Востоке.

Во вторник, 3 марта, синоптики прогнозируют солнечную погоду на всей территории Украины, только на Закарпатье предполагается дождь. Температура дойдет до отметки +15, а ночью до +7.

В среду, 4 марта, ожидается до +18 днем, преимущественно солнечно. Только на Западе местами будет дождь.

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На четверг, 5 марта, синоптики прогнозируют облачно погоду, однако до +15 днем. В западных областях предусматривают дождь и до +10 днем.

В пятницу, 6 марта, ожидается дождь на всей территории Украины, местами мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +13 днем ​​и до +3 ночью.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода на март в Украине.