PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Потепление до +18 и дожди: погода в Украине на неделю

В ближайшие сутки ожидается дожди на правобережной Украине и солнечная погода на Востоке.

Во вторник, 3 марта, синоптики прогнозируют солнечную погоду на всей территории Украины, только на Закарпатье предполагается дождь. Температура дойдет до отметки +15, а ночью до +7.

погода на 3 березня

В среду, 4 марта, ожидается до +18 днем, преимущественно солнечно. Только на Западе местами будет дождь.

погода 4 березня

Читайте: Аномально теплая зима в Украине: причину нашли в Арктике

На четверг, 5 марта, синоптики прогнозируют облачно погоду, однако до +15 днем. В западных областях предусматривают дождь и до +10 днем.

погода 5 березня

В пятницу, 6 марта, ожидается дождь на всей территории Украины, местами мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +13 днем ​​и до +3 ночью.

погода 6 березня

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода на март в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка