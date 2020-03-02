Рыбак в США побил рекорд, поймав форель-монстра

Американский рыбак Томас Найт поймал озерную форель весом чуть более 17 кг.

Таким уловом мужчина легко побил государственный рекорд, которому более 60 лет.

Предыдущий рекорд составлял 12,7 кг и был установлен в 1958 году.

Обычно новые рекордные уловы превышают прошлые на несколько граммов, но рыба, пойманная Найтом, побила рекорд более чем на четыре кг.

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– Эта рыба в настоящее время является самой большой озерной форелью, выловленной во всей Новой Англии, – сказал зафиксировавший рекорд биолог Энди Шафермейер.

К слову, в США белая акула, которую пытались поймать рыбаки, протянула лодку примерно три километра.