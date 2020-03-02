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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 2 марта

В 2020 году 2 марта начинается Великий пост. Он продлится до 18 апреля.

Он является центральным постом во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.

Также сегодня отмечается Международный день спички.

Именины отмечают Агнесса, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.

Приметы на 2 марта:

  • Мороз – к скорой и теплой весне.
  • Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.
  • Туман – к прохладному маю.
  • Если птицы вернулись из теплых краев, то весна наступит через пару дней.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 2 марта:

  • смотреть на ночное небо. Это запрещено, потому что можно увидеть падающую звезду, а это предвещает тяжелую болезнь и смерть.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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