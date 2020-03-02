В 2020 году 2 марта начинается Великий пост. Он продлится до 18 апреля.
Он является центральным постом во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
Также сегодня отмечается Международный день спички.
Именины отмечают Агнесса, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.
Приметы на 2 марта:
- Мороз – к скорой и теплой весне.
- Чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна.
- Туман – к прохладному маю.
- Если птицы вернулись из теплых краев, то весна наступит через пару дней.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Что нельзя делать 2 марта:
- смотреть на ночное небо. Это запрещено, потому что можно увидеть падающую звезду, а это предвещает тяжелую болезнь и смерть.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.