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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 2 марта, лунный день

2 марта Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 9 лунный день.

В этот период важно будет направить всю энергию на начало новой рабочей недели. В понедельник необходимо больше времени уделить карьере.

Увеличенная в этот день интеллектуальная активность будет благоприятно сказываться на делах, требующих мгновенного принятия решений.

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2 марта астрологи рекомендуют во всем полагаться только на свою интуицию.

Что можно делать 2 марта: начинать новые дела.

Что категорически нельзя делать в 9 лунные сутки: выяснять отношения.

К слову, Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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