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Желтый уровень опасности: в Украине ожидаются сильные порывы ветра (КАРТА)

В Карпатах синоптики объявили І уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/с и 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (желтый уровень опасности).

Во время сильного ветра обычно рекомендуется не ходить под деревьями и возле рекламных щитов. Также стоит тщательно выбирать место для парковки машины.

Читайте: Ураганы, ливни и штормы: Европа страдает из-за непогоды

Напомним, 24 февраля в Николаеве сильный ветер снес понтонный мост через реку Ингул. После чего один из понтонов затопило.

Источник: Укргидрометцентр

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