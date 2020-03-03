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Факты / Lifestyle

Гоголь vs Хемингуэй: кто ты из писателей (ТЕСТ)

Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта во всех странах. К слову, полное название праздника – Всемирный день мира для писателя. Его основали участники 48-го конгресса ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб (Poets – поэты, Essayists – очеркисты и Novelists – романисты) – международное объединение писателей, которое возникло в 1921 году в Лондоне. Сегодня такие центры действуют в 130 странах.

С первых, прочитанных мамой, сказок до последнего романа – книги всю жизнь с нами. Каждый роман мы проживаем вместе с героями. Учимся шутить как Курт Вонегут, любить как Уильям Шекспир, мечтать, как Жюль Верн.

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Ко Всемирному дню писателя Факты ICTV создали развлекательный тест, чтобы вы могли проверить на кого из мастеров пера вы похожи.

Ранее, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык, Факты ICTV создали тест с каверзными вопросами.

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