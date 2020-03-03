В марте в Украине будет один государственный выходной – 8 марта (воскресенье), который переносится на 9 марта.

В этом месяце также будет достаточно много разнообразных праздников.

Список праздников в марте:

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

3 марта – Всемирный день писателя

8 марта – Международный женский день

9 марта – Международный день диджея

9 марта – День землеустроителя

15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей

17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта – 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

21 марта – Всемирный день поэзии

21 марта – Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации

21 марта – Международный день кукольника

22 марта – Всемирный день водных ресурсов

22 марта – День таксиста

23 марта – Всемирный метеорологический день

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта – День Службы безопасности Украины

26 марта – День Внутренних войск МВД Украины

27 марта – Международный день театра