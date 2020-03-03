В марте в Украине будет один государственный выходной – 8 марта (воскресенье), который переносится на 9 марта.
В этом месяце также будет достаточно много разнообразных праздников.
Список праздников в марте:
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта – Всемирный день писателя
- 8 марта – Международный женский день
- 9 марта – Международный день диджея
- 9 марта – День землеустроителя
- 15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей
- 17 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 21 марта – 27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
- 21 марта – Всемирный день поэзии
- 21 марта – Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
- 21 марта – Международный день кукольника
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов
- 22 марта – День таксиста
- 23 марта – Всемирный метеорологический день
- 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза
- 25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли
- 25 марта – День Службы безопасности Украины
- 26 марта – День Внутренних войск МВД Украины
- 27 марта – Международный день театра
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.