8 марта отмечают самый главный женский праздник – Международный женский день. На 8 марта все девушки получают поздравления и подарки, и каждая хочет выглядеть по-особенному.

Представительницы прекрасного пола заранее записываются на укладку волос, макияж и думают о том, какой сделать маникюр на 8 марта.

Несмотря на то, что в этом сезоне в тренде нюдовые оттенки, все же стоит обратить внимание и на более яркие цвета.

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Маникюр 2020 должен быть оригинальным, но и в то же время нежным, особенно – если вы делаете маникюр на 8 марта.

В этом году на 8 марта актуальными будут лунки, блестки и геометрия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР КИЕВ (@kristina_nailskiev) 10 Янв 2020 в 10:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Педикюр Осокорки (@nail_house_by_natalia_rotay) 2 Фев 2020 в 12:03 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 31 Янв 2020 в 9:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 28 Ноя 2019 в 10:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр/Педикюр/Харьков (@lollipops_nail) 23 Фев 2020 в 10:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР*КИЕВ/ГОЛОСЕЕВСКИЙ (@nv_nails_room) 24 Сен 2019 в 12:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 17 Ноя 2019 в 10:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР▪️ПЕДИКЮР▪️НАРАЩИВАНИЕ (@dina_nailsminsk) 3 Фев 2020 в 8:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 21 Фев 2020 в 10:58 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / КИЕВ ГОЛОСЕЕВСКИЙ (@goodnailsyalta) 11 Фев 2020 в 2:23 PST

Ранее Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.