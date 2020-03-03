Погода в Украине на сегодня, 3 марта 2020

Во вторник, 3 марта, дожди будут только в некоторых западных областях. В других регионах сохранится сухая погода.

В западных регионах температура днем ​​составит +13-15° ​​и +2-4° ночью. Дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В центральных и северных областях днем ​​столбики термометров покажут +12-14°, ночью опустятся до +3-5°.

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Потепление ожидается в восточных регионах. Днем температура составит +12-14°, ночью +2-4°.

В южных областях температура днем ​​составит +13-17°, ночью +4-6°.

В Киеве 3 марта без осадков, температура днем ​​+12-14°, ночью +3-5°.

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