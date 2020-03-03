Погода в Украине на сегодня, 3 марта 2020

Во вторник, 3 марта, дожди будут только в некоторых западных областях. В других регионах сохранится сухая погода.
В западных регионах температура днем составит +13-15° и +2-4° ночью. Дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В центральных и северных областях днем столбики термометров покажут +12-14°, ночью опустятся до +3-5°.
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Потепление ожидается в восточных регионах. Днем температура составит +12-14°, ночью +2-4°.
В южных областях температура днем составит +13-17°, ночью +4-6°.
В Киеве 3 марта без осадков, температура днем +12-14°, ночью +3-5°.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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