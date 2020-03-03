Розетки, термометры и датчики движения – как пользоваться смарт-вещами

Во время Киевского форума Смарт-дом, участники обещают сделать ваш дом комфортнее, безопаснее и экономнее.

А еще умные краны, розетки, термометры, датчики движения, дыма и влаги. Одним словом любой домашний прибор сегодня может быть – смарт. В переводе с английского – умным.

Умные датчики и приборы звучит красиво. Но как они работают на самом деле. Мы взяли один из таких смарт наборов и установили в квартире.

Может быть любое приложение в зависимости от производителя. После регистрации подсоединяем первый прибор в розетку. И вот магия работает, управляем розеткой дистанционно с телефона.

Далее заходим в мобильное приложение. И настраиваем программу взаимодействия термометра и розетки.

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Через программу в телефоне можно прописать включение котла. К примеру, чтобы квартира прогревалась до вашего возвращения с работы.

Устанавливаем умный выключатель, датчики открытия дверей. Это вам дополнительно поможет сэкономить электроэнергию.

Подобная сетевая технология взаимодействия разумных приборов называется Интернетом вещей. На Западе она очень распространена. Не только в частных домах, но и в многоэтажках, коммунальных заведениях и на предприятиях.

Только в тарифе на воду у нас заложено 30% на потери из-за кражи и протекающие трубы. Впрочем, уже сегодня вы можете обезопасить себя и соседей от затопления. Для этого нужен умный вентиль и датчик протечки.

Умная же лампочка поможет не только сэкономить электроэнергию, но и защитить дом от воров.

Впрочем, есть обратная сторона медали. Умные приборы могут также привлекать преступников. Но только совсем другие.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев говорит, смарт-девайсы иногда уязвимы для атак хакеров. Обычно через них киберпреступники получают доступ к личным данным.

Факты ICTV ранее писали о том, как работает система Умный дом в Европе.