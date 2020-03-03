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Valorant – первый геймплей и подробности

Первый геймплей видеоигры Valorant от компании Riot Games опубликовали 2 марта. Вместе с ним появились и первые подробности проекта.

Valorant, как уже было известно ранее, будет шутером с героями, который будет концентрироваться на командной игре.

Кроме выбора героя, перед началом каждого раунда игроки смогут закупать ему снаряжение и способности, которые будут использовать в дальнейшем. Этим видеоигра очень напоминает Counter-Strike: Global Offensive.

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Каждый матч будет длиться до 13 побед (максимум 25 раундов). В нем будут участвовать две команды по пять игроков в каждой.

Разработчики обещают, что Valorant будет хорошо работать даже на достаточно старых ПК, а размещение серверов по всему миру позволит добиться маленькой задержки в матчах, если у игроков возникнут проблемы с интернетом.

Выход видеоигры ожидается летом 2020 года. На старте игрокам будут доступны 12 персонажей и четыре карты для сражений.

Видео: VALORANT

Фото: Valorant

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