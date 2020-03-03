Всемирный день писателя: 5 современных украинских авторов, которых стоит почитать

Всемирный день писателя ежегодно отмечается 3 марта. По случаю этого праздника Факты ICTV собрали пять современных украинских писателей, которых стоит почитать.

Сергей Жадан

Один из самых известных украинских писателей. Более известен как поэт, но его прозаические произведения тоже удостоились высоких оценок. Литературные произведения Сергея Жадана получили много национальных и международных наград.

Его роман Ворошиловград в 2014 году объявили книгой десятилетия премии BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР. В 2018 году на большие экраны вышла его экранизация под названием Дикое поле.

Что почитать: Месопотамия, Anarchy in the UKR, Жизнь Марии, Огнестрельные и ножевые, Эфиопия.

Юрий Издрык

Писатель, поэт, культуролог Юрий Издрык – один из создателей станиславского феномена. Его часто называют человеком-оркестром, поскольку, кроме литературы, он занимается еще музыкой и живописью.

Свое литературное творчество он удачно сочетает с музыкой и перформансами.

Что почитать: Двойной Леон, ТАКЕ, Флешка-2GB, Воццек, Ленивые и нежные.

Оксана Забужко

Писательница и литературный критик. Ключевыми в творчестве Оксаны Забужко являются темы национальной идентичности и гендера. Именно с ее деятельностью связывают появление современной украинской литературы на международной арене.

Начиная с 1996 года, когда вышел ее роман Полевые исследования украинского секса, она остается в ряду первых самых выдающихся украиноязычных писателей.

Что почитать: Музей заброшенных секретов, Полевые исследования украинского секса, И снова я влезаю в танк, С карты книг и людей.

Читайте: NYT включил книгу Забужко в список самых ожидаемых новинок 2020 года

Юрий Андрухович

Один из основателей поэтической группы Бу-Ба-Бу, писатель и издатель, которого называют живым классиком украинской литературы.

Западные критики называют Юрия Андруховича одним из самых ярких представителей постмодернизма. Его произведения переведены на многие европейские языки, в том числе, роман Перверзия издан в Германии и Польше.

Что почитать: Лексикон интимных городов, Московиада, Любовники юстиции, Рекреации.

Ирен Роздобудько

Писательница, поэтесса и сценарист смело экспериментирует со стилями, жанрами, темами, сюжетами и героями. Ее творчество составляют, преимущественно, романы и рассказы.

Она входит в топ-10 писателей, произведения которых больше всего выдаются в Украине. Трижды побеждала в престижном литературном конкурсе Коронация слова, а ее романы часто экранизируют.

Что почитать: Пуговица, Увядшие цветы выбрасывают, Книга запретов и тайн, Здесь и сейчас, Я знаю, что ты знаешь, что я знаю.

Если вам больше нравится деловая литература, то Факты ICTV подготовили топ-10 бизнес-книг, которые стали безоговорочными лидерами в этом жанре.