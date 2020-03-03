Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день писателя. Цель этого праздника – выступать против негативных аспектов демократической печати, воздержаться от ложных публикаций, умышленных фальсификаций, умышленного искажения фактов и их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

Праздник учредили по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

Именины в этот день отмечают Виктор, Василий, Лев, Кузьма.

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По народному календарю, 3 марта посвящено Ярилу – языческому славянскому богу солнца, весны, плодородия, буйной силы и тепла.

Приметы на 3 марта:

Сухой день – к хорошему урожаю.

Звезды на небе мерцают – к холоду.

Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что нельзя делать 3 марта:

1. В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств.

2. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

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