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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 3 марта, лунный день

3 марта Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 10 лунный день.

В этот период рекомендуется больше времени уделить самоорганизации и решению сложных вопросов.

Увеличенная интеллектуальная активность будет благоприятно сказываться на делах, требующих особой кропотливости.

Читайте: Календарь магнитных бурь в марте 2020

В 10 лунные сутки можно заниматься сделками и сложными финансовыми операциями. Хорошее время для переездов и путешествий.

Что можно делать 3 марта: начинать новые дела.

Что категорически нельзя делать в 10 лунные сутки: заниматься физическими нагрузками.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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