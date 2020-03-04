Подробный гороскоп на март составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

5 марта Венера, планета любви и комфорта, переходит в знак Тельца, в статус своего управления. Этот аспект помогает выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. В период прохождения Венеры по Тельцу (до 3 апреля) Тельцам, Девам и Козерогам будет особенно везти в финансовой сфере и взаимоотношениях.

Вторая половина марта отмечена важными астрологическими событиями, которые обязательно принесут перемены в жизнь каждого человека. Ощущение свободы и обновления способствует положительной настроенности на будущее, главное, не упустить благоприятные шансы.

Весеннее равноденствие считается астрономическим началом весны, наступает 20 марта, когда Солнце переходит в знак своей экзальтации – в Овен. Сильный подъем витальности будет проявляться в развивающейся активной деятельности.

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22 марта Сатурн переходит в знак Водолея – происходят события социальной значимости и обновления в политической сфере.

31 марта Марс переходит в знак Водолея и соединяется с Сатурном – в этот день требуется железная воля и выдержка, умение сконцентрироваться на одной цели.

Гороскоп для Овнов

Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. У сильных духом людей появляются благоприятные возможности для продвижения в карьере, а у слабых – наступает период испытаний. Из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции возможно возникновение психосоматических осложнений. Активность и обдуманные поступки в достижении цели, обязательно приведут к результату.

Гороскоп для Тельцов

Благоприятный месяц для Тельцов, чувство жизнеутверждения и уверенности способствует успехам в деловой активности и в финансовой сфере. Хорошее время для общения с партнерами, публичных выступлений, рекламных мероприятий, установления различных контактов, подписания важных документов, поиска поддержки влиятельных лиц. Улучшаются отношения с супругом, любимым человеком, приятелями, соседями, родственниками.

Гороскоп для Близнецов

Свобода в сфере общения, эффективно проходят совместные неформальные собрания и мероприятия. Даже стеснительные люди хотя бы немного раскрепощаются, становятся более непосредственными. Интерес к новинкам и современным технологиям, расширяет ваши возможности. Появляются шансы вступить в какое-либо общество, найти своих единомышленников. Благоприятное время для начала работы или нового проекта.

Гороскоп для Раков

Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах. Будьте внимательны при общении с детьми, – они могут пострадать от Вашей импульсивности. Следует соблюдать осторожность при работе с различными инструментами, при использовании колюще-режущих предметов, огня. Людям со слабой нервной системой, слабым сердцем и нарушениями мозговой деятельности следует внимательно отнестись к своим ощущениям.

Гороскоп для Львов

Благоприятны крупные, масштабные начинания, главное действуйте независимо и упорно. Вы можете очень эффективно организовать работу коллектива, показывая, что и как надо делать. Но сейчас в приоритет не стоит ставить деньги, поскольку успех возможен, если есть сплочение по идейным соображениям, а не финансовым. Возможны успехи в спорте, технике, военной карьере, если вы связаны с этими сферами. Это месяц напряженной работы, если вдруг почувствуете недомогание, ни в коем случае не игнорируйте симптомы.

Гороскоп для Дев

Хороший период для обучения, в этот период информация оседает где-то в глубине подсознания и когда понадобится, обязательно придет ответ на вопрос как вспышка озарения. Усиливается ваше воображение, проявляется творческий талант, благодаря чему вас могут увидеть с иной стороны, вы сможете приятно удивить окружающих. Благоприятное время для социальных отношений, переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими, а также для юридических дел.

Гороскоп для Весов

Хорошее настроение обеспечат новые неожиданные связи, обновление старых взаимоотношений. Благоприятный период для установления деловых партнерских отношений с друзьями. Возможны новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских отношений в личные. Происходящие события сопровождаются хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Благоприятное время для общественной деятельности, планирования, реализации перспектив, установления новых контактов.

Гороскоп для Скорпионов

Сложно найти людей, которые готовы поддерживать ваши предложения и устремления. С другой стороны, противоположное мнение или даже враждебная позиция окружающих может оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее определить собственные позиции. Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет о сделках с окружающими, даже если вы не в силах согласиться или примириться с их мнением.

Гороскоп для Стрельцов

Активная жизненная позиция в сложившихся обстоятельствах, позволят обрести довольство собой, почувствовать новый приток жизненной энергии. Готовность помогать ближним, благоприятно отразятся на вашей репутации, вызывая у окружающих чувства, которые помогут вам в достижении личных целей. Начальство, власть имущие или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь, будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности.

Гороскоп для Козерогов

Исчезает привычный распорядок вашей жизни, вы чувствуете, что уже на пороге серьезных изменений. Очень важно наблюдать за происходящими событиями и обстоятельствами, после чего вы сможете сделать свой выбор. Не суетитесь, не спешите, знайте, что все должно прийти в свое время. Для развития вам будет обязательно необходима какая-то оригинальная система. Активные поиски покровителя, авторитета, спонсора, инвестора увенчаются успехом.

Гороскоп для Водолеев

Отложенные на длительный период дела в этом месяце могут быть благополучно разрешены. Благоприятное время для планирования долгосрочных проектов на будущее, главное проявить благоразумие, осмотрительность и настойчивость. Для окончательного успешного завершения дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного старшего партнера, родственника, важного для вас человека. Можно надеяться на успех обращения в официальные инстанции.

Гороскоп для Рыб

В отношениях с людьми что-то неуловимо меняется. Усиливается творческое воображение и подсознательные процессы. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрассудки. Происходящие вокруг вас изменения, приводят к уменьшению ощущения реальности. Вы склонны к обману, но и сами можете стать его жертвой. Не самое подходящее время для общественных контактов, переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую суть дела.

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