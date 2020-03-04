Кигуруми и живая бабочка – что дарят на 8 марта украинцы

Своим любимым женщинам украинские мужчины собираются дарить парфюмерию и белье, а вот для подруг готовят тапочки и оригинальные футболки.

А в топах подарков для своих мам в Украине оказались шоколадные наборы и приборы для укладки волос.

По данным крупнейшего маркетплейса Украины Prom.ua, пик покупок подарков к 8 марта начинается приблизительно за четыре-пять дней до праздников. Украинцы уже начинают искать идеи для подарков.

Традиционно покупатели выбирают парфюмерию и косметику, белье, приборы для укладки — плойки, фены, утюжки. Среди цветов — орхидеи и тюльпаны.

В среднем, на покупку парфюмерии тратят 420 грн, а на белье – 572 грн. Среди романтичных подарков лидируют букеты из конфет и мишки из роз, за которые отдают около 750 грн.

Среди практичных, но в то же время, оригинальных товаров выбирают кигуруми, а также пижамы и домашние тапочки необычного дизайна, которые обходятся украинцам в 300-570 грн.

Читайте: Куда пойти 8 марта 2020 в Киеве – афиша мероприятий

– Раньше на 8 марта дарили кухонные комбайны, миксеры, посуду и хлебопечки. Сейчас в моде – необычные гаджеты. Это проекторы для смартфона, камеры моментальной печати, проекторы звездного неба и 3D-светильники. Средний чек на эти товары — от 130 грн до 2,2 тыс. грн, – рассказала пресс-секретарь Prom.ua Лилия Овчинникова.

Кроме того, в тренде среди подарков на 8 марта:

сквиши (мягкие антистресс-игрушки);

раскраски;

картины, которые можно разрисовывать по номерам.

Такие подарки подходят не только для для любимой, но и для подруги. В среднем они обойдутся в 200-250 грн.

После фильма Красавица и чудовище в моду вошли розы в колбе. Их заказывают как для девушек, так и для маленьких дочек. Стоимость такого подарка — от 360 грн до 2,3 тыс. грн.

Авторские подарки

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua подтверждают — стабилизированные растения, которые долго остаются свежими, популярный подарок этого года. Перед 8 марта самыми популярными вариантами являются композиции из гортензии или розы с веточками сухоцветов и эвкалипта, стоимость которых стартует от 350 грн.

Среди популярных подарков на 8 марта и стабилизированный мох в горшках или оформленный как картина. Цена зависит от размера и сложности работы — от 200 до 3,5 тыс. грн.

– Украинские мастера создают оригинальные цветочные композиции, которые покупают как альтернативу традиционному букету тюльпанов. Стабилизированные цветы не требуют ухода и годами выглядят как свежие. А за счет кашпо ручной работы из фанеры, керамики или бетона вписываются в любой интерьер. Популярны и стеклянные флорариумы с маленькими неприхотливыми живыми растениями и декором. Их нужно поливать, но редко, — рассказывает руководитель Crafta.ua Ольга Костюк

Массово заказывают мыло ручной работы: для коллег и мам – в форме традиционной восьмерки с цветами, а для любимых – букеты из мыльных цветов. В среднем на такие подарки тратят 250 грн.

Многие украинки получат в подарок наборы авторских серебряных украшений или кожаных аксессуаров ручной работы (кошельки, ключницы, органайзеры для документов, брелоки). Стоимость таких наборов составляет около 650 грн, а ближе к 8 марту заказы на них увеличились на треть.

Способы получения подарков

Мужчинам на 8 марта приходится удивлять прекрасный пол не только подарками, но и способами их вручения.

По данным сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, в интернете активно ищут курьеров, которых обычно просят купить и доставить цветы. Предпочтение отдают тюльпанам и лилиям. Помимо букетов, нередко просят отвезти украшения и сладости. В среднем курьерские услуги обходятся в 150-200 грн.

– Как правило доставку заказывают за 3-4 дня, а некоторые — даже за неделю. Часто исполнителей просят сфотографировать получателя с подарком, чтобы увидеть его реакцию, — рассказывает маркетолог сервиса Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Однако и без оригинальных подарков не обходится. Так, в 2019 году мужчина решил удивить девушку, подарив ей живую бабочку, которую пришлось доставить из Днепра в Каменское. Из-за этого услуги курьера украинцу обошлись в 600 грн.

Факты ICTV также писали о том, что можно подарить на 8 марта учительницам.