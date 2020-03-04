PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 4 марта (КАРТА)

В западных регионах Украины синоптики прогнозируют дожди. Температура 5°…15°, ночью 5°…7°.

На Севере и Востоке будет облачная с прояснениями погода. Воздух днем прогреется до 17°, а ночью до 7°.

Читайте: -14 и метель: каким будет март в Украине

В южных и центральных областях страны ожидается солнечная и теплая погода. Температура 12°…19° ночи 5°…8°.

Погода в Украине на сегодня, 4 марта 2020

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в течение недели.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка