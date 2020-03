За двадцать лет появилось огромное количество новых исполнителей и песен, которые перевернули мир шоу-бизнеса.

Факты ICTV расскажут, как менялись зарубежные хиты с 2000-го по 2020-й год. Мы выбрали лучшие композиции, которые лидировали в мировых чартах и устанавливали рекорды по количеству просмотров, скачиваний и музыкальных наград.

Bon Jovi – It’s my life (2000)

Легендарный хит Bon Jovi It’s my life в 2000-м занимал первые места в европейских чартах.

Family affair шесть недель лидировала в главном американском хит-параде Billboard Hot 100. Песню в стиле хип-хоп и R&B написал брат Mary J. Blige для четвертого студийного альбома певицы.

Eminem – Lose yourself (2002)

Lose yourself – это одна из лучших хип-хоп-композиций всех времен. Eminem написал ее как саундтрек к фильму Восьмая миля. Культовая песня два с половиной месяца лидировала в чартах и была удостоена всех самых престижных премий – Грэмми, Оскара и Золотого глобуса.

Самая известная песня Linkin Park Numb на протяжении двенадцати недель лидировала в американском хит-параде альтернативной музыки. После трагической смерти вокалиста группы Честера Беннингтона фанаты устроили флешмоб и подняли количество просмотров видеоклипа на YouTube до 1 млрд.

Этот трек в стиле кранк и R&B хорошо знаком не только меломанам, но и любителям компьютерной игры Need for speed. Главный саундтрек к игре лидировал в Billboard Hot 100 на протяжении двенадцати недель и был назван лучшей песней года по версии авторитетного журнала Time.

В середине 2000-х имя капитана британской армии Джеймса Бланта прогремело на весь мир. Его романтичная, трогательная и грустная песня You’re beautiful покорила чарты Великобритании и Австралии и стала настоящим гимном неразделенной любви.

Thirty Seconds To Mars – The kill (2006)

2000-е – это эра альтернативного рока. Одна из культовых композиций того времени The kill в исполнении Джареда Лето взорвала хит-парады Europe Singles Chart, Canadian Singles Chart, Mexico Singles Chart, Portugal Singles Chart и Brazil Hot 100.

Сингл Рианны Umbrella, записанный при участии с JAY-Z, сделал певицу с Барбадоса знаменитой. Композиция возглавила мировые чарты и была удостоена Грэмми в номинации Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

Лучшей композицией 2008 года по мнению журнала Rolling Stone стала Single ladies в исполнении Beyonce. Музыкальные критики назвали ритм песни неотразимым и пышным, а вокал – бурным и виртуозным.

Poker face – безоговорочный лидер музыкальных чартов 2009 года. Lady Gaga посвятила песню своим рок-н-рольным дружкам. По словам эпатажной певицы, основными идеями в ней стали секс и азартные игры.

Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna (2010)