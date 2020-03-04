За двадцать лет появилось огромное количество новых исполнителей и песен, которые перевернули мир шоу-бизнеса.

Факты ICTV расскажут, как менялись зарубежные хиты с 2000-го по 2020-й год. Мы выбрали лучшие композиции, которые лидировали в мировых чартах и устанавливали рекорды по количеству просмотров, скачиваний и музыкальных наград.

Bon Jovi – It’s my life (2000)

Легендарный хит Bon Jovi It’s my life в 2000-м занимал первые места в европейских чартах.

Это моя жизнь, и я беру контроль. Каждый ощущает себя таким образом время от времени, – объясняет успех песни Джон Бон Джови.

Mary J. Blige – Family affair (2001)

Family affair шесть недель лидировала в главном американском хит-параде Billboard Hot 100. Песню в стиле хип-хоп и R&B написал брат Mary J. Blige для четвертого студийного альбома певицы.

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Eminem – Lose yourself (2002)

Lose yourself – это одна из лучших хип-хоп-композиций всех времен. Eminem написал ее как саундтрек к фильму Восьмая миля. Культовая песня два с половиной месяца лидировала в чартах и была удостоена всех самых престижных премий – Грэмми, Оскара и Золотого глобуса.

Linkin Park – Numb (2003)

Самая известная песня Linkin Park Numb на протяжении двенадцати недель лидировала в американском хит-параде альтернативной музыки. После трагической смерти вокалиста группы Честера Беннингтона фанаты устроили флешмоб и подняли количество просмотров видеоклипа на YouTube до 1 млрд.

Usher – Yeah! ft. Lil Jon, Ludacris (2004)

Этот трек в стиле кранк и R&B хорошо знаком не только меломанам, но и любителям компьютерной игры Need for speed. Главный саундтрек к игре лидировал в Billboard Hot 100 на протяжении двенадцати недель и был назван лучшей песней года по версии авторитетного журнала Time.

James Blunt – You’re beautiful (2005)

В середине 2000-х имя капитана британской армии Джеймса Бланта прогремело на весь мир. Его романтичная, трогательная и грустная песня You’re beautiful покорила чарты Великобритании и Австралии и стала настоящим гимном неразделенной любви.

Ты прекрасна, это правда… Но пора взглянуть правде в глаза: нам никогда не быть вместе, – поет Джеймс.

Thirty Seconds To Mars – The kill (2006)

2000-е – это эра альтернативного рока. Одна из культовых композиций того времени The kill в исполнении Джареда Лето взорвала хит-парады Europe Singles Chart, Canadian Singles Chart, Mexico Singles Chart, Portugal Singles Chart и Brazil Hot 100.

Она об отношениях с самим собой. Она о столкновении лицом к лицу со своими страхами и правдой о том, кто вы есть на самом деле, – говорит Джаред Лето о песне.

Rihanna – Umbrella ft. JAY-Z (2007)

Сингл Рианны Umbrella, записанный при участии с JAY-Z, сделал певицу с Барбадоса знаменитой. Композиция возглавила мировые чарты и была удостоена Грэмми в номинации Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

Beyonce – Single ladies (2008)

Лучшей композицией 2008 года по мнению журнала Rolling Stone стала Single ladies в исполнении Beyonce. Музыкальные критики назвали ритм песни неотразимым и пышным, а вокал – бурным и виртуозным.

Lady Gaga – Poker face (2009)

Poker face – безоговорочный лидер музыкальных чартов 2009 года. Lady Gaga посвятила песню своим рок-н-рольным дружкам. По словам эпатажной певицы, основными идеями в ней стали секс и азартные игры.

Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna (2010)

Когда в 2010 году Eminem предложил Rihanna записать совместную песню, певица ни секунды не раздумывала.

Совместная работа оказалась более чем успешной: она лидировала в самых авторитетных мировых чартах на протяжении многих недель, включая хит-парады США, Новой Зеландии, Канады, Ирландии и Австралии.

Клип также стал успешным и преодолел отметку в 1 млрд просмотров на YouTube.

LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock – Party rock anthem (2011)

Хиты с 2000-го по 2020-й год отличаются разнообразием музыкальных стилей. В 2011 году на радио и музыкальных телеканалах звучал электро-хаус в исполнении рэп-диджеев LMFAO, Lauren Bennett и GoonRock.

Песня Party rock anthem побила ни один рекорд: по количеству цифровых загрузок и прослушиваний на YouTube, по времени пребывания на первой позиции в хит-парадах (шесть недель – в США, одиннадцать недель – в Новой Зеландии, десять недель – в Австралии).

PSY – Gangnam style (2012)

Клип южнокорейского исполнителя PSY на песню Gangnam style пять лет был рекордсменом по количеству просмотров на YouTube. Видео набрало огромное количество лайков и попало в книгу рекордов Гиннесса.

Gangnam style в переводе с корейского означает роскошный образ жизни. У кого-то песня вызывает улыбку, а кому-то она кажется весьма странной.

Naughty Boy – La la la ft. Sam Smith (2013)

Naughty Boy в 2013 году выпустил песню La la la, которая поднялась на первую строчку многих европейских хит-парадов, включая британский UK Singles Chart. Это работа – призыв взрослым людям прекратить вести себя соответственно своему возрасту.

Песня оказала влияние на многих людей, и это то, что я в конечном итоге хочу сделать своей музыкой, – признался однажды Naughty Boy.

Sia – Chandelier (2014)

После выхода песни Chandelier австралийская певица Sia стала мировой суперзвездой. Синти-поп-композиция с потрясающим вокалом получила платиновый статус в Австралии, США, Великобритании.

Не меньшей сенсацией стал клип на песню. Магическая хореография в исполнении Мэдди Зиглер приковывает внимание и не отпускает до самого конца.

Adele – Hello (2015)

После выхода альбома Adele 21 казалось, что тот успех повторить уже невозможно. Но в 2015 году певица выпустила сингл Hello, который установил новые рекорды. Песня стала номером один практически во всех странах мира и принесла Адель три награды Грэмми.

Песня… о моих отношениях со всеми, кого я люблю. Речь не о том, что мы рассорились. Просто все мы живем своими жизнями, и я ощутила необходимость написать эту песню, чтобы все они ее услышали, ведь я не поддерживаю связь с ними, – говорит Адель.

The Chainsmokers – Closer ft. Halsey (2016)

Сингл, записанный американским дуэтом диджеев The Chainsmokers при участии американской певицы Halsey, трижды становился платиновым с продажами в 3 млн экземпляров.

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee (2017)

Вряд ли в вашем окружении найдется человек, который не слышал мегапопулярный хит Despacito. В 2017 году песня пуэрто-риканского исполнителя Luis Fonsi набрала больше 4 млрд просмотров на YouTube и шестнадцать недель лидировала в Billboard Hot 100.

Ed Sheeran – Shape of you (2017)

Грэмми, 4,5 млрд просмотров на YouTube, четырнадцать недель на вершине UK Singles Chart, двенадцать недель лидерства в Billboard Hot 100, лидер по скачиваниям на Spotify – всех этих рекордов могло и не быть.

Поначалу Ed Sheeran отказался включать композицию в свой альбом и считал, что это “не его песня”. Хорошо, что коллеги отговорили исполнителя от такого решения.

Imagine Dragons – Natural (2018)

Natural появилась как спортивный гимн студенческой футбольной лиги и сразу покорила фанатов альтернативного рока. Многие считают песню лучшей в карьере Imagine Dragons.

Natural – это песня о поиске себя, о желании и способности противостоять любым несчастьям на вашем пути, – отметил вокалист группы Дэн Рейнольдс.

Billie Eilish – Bad guy (2019)

Billie Eilish написала песню Bad guy вместе со своим братом. Они сидели в комнате молодой певицы и пытались создать интересный материал. И получилась весьма ироничная песня, высмеивающая людей, которые хотят казаться бунтарями.

The Weeknd – Blinding lights (2020)

The Weeknd любит экспериментировать в творчестве. Недавно музыкант презентовал композицию Blinding lights в стиле синтвейв. В 2020 году она занимает первое место в мировом топ-200 Shazam.

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