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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 4 марта

4 марта почитают память святых Архипа и Федота. У наших предков существовал обычай подавать милостыню нищим, звать к себе в гости, кормить с собственного стола.

Кроме того, верующие сегодня отмечают День Преподобного Льва. Когда на праздник специально пекли печенье кокурки – колобки на масле.

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Именинники – Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Федот, Филимон.

Также 4 марта празднуют Международный день скрапбукинга (Скрапбукинг – вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов).

Приметы на 4 марта:

  • Если грачи и галки на дороге стаями сидят – жди ненастья.
  • Чем больше добрых поступков совершили в этот день, тем больше счастья жди в этом году.
  • Вороны начали купаться ранней весной – жди тепла.
  • Ранняя весна – не жди добра.

Что нельзя делать 4 марта:

  • Нельзя быть грязным.
  • Нельзя нецензурно выражаться и думать о плохом.
  • Не отказывайте тем, кто просит помощи, если у вас есть возможность.
  • Старикам в этот день ничего нельзя покупать и готовить вещи для своих похорон.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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