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Какой сегодня, 4 марта, лунный день

4 марта Луна пребывает в знаке Рак. Это 11 лунный день.

В этот период рекомендуется заниматься монотонными делами, не требующих особой концентрации. В 11 лунный день важно осторожнее относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

Повышенная эмоциональная чувствительность может негативно повлиять на отношения с коллегами.

Читайте: Календарь магнитных бурь в марте 2020

4 марта астрологи рекомендует избегать неприятных ситуаций.

Что можно делать 4 марта: решать серьезные вопросы.

Что категорически нельзя делать в 11 лунные сутки: злоупотреблять алкоголем.

К слову, Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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