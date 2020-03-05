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Apple предупредила сервисные центры о дефиците iPhone для замены – Bloomberg

Компания Apple предупредила сервисные центры о нехватке iPhone для замены неисправных устройств. По информации агентства Bloomberg, недостаток объясняется нарушением поставок из-за распространения коронавируса.

Сотрудники Apple отмечают, что дефицит будет наблюдаться от двух до четырех недель. Технических работников предупредили, что они могут предложить клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавать на временное пользование другое имеющиеся устройство.

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В отдельных сервисных центрах Apple также не хватает запчастей. Представитель компании пока не комментирует ситуацию.

Ранее Факты ICTV писали, что производство Apple оказалось под угрозой срыва из-за вируса в Китае.

Большая часть iPhone собирается на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, которые находятся в 500 км от Уханя.

Источник: Bloomberg

Фото: Unsplash

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