День ангела Ярослава: поздравления в картинках

День ангела Ярослава мужчины празднуют 5 марта. Имя Ярослав имеет славянские корни и означает “славный”, “яровой”, “ярый славой”.
Известного владельца этого имени – князя Ярослава Мудрого – православная церковь причислила к лику святых.
Также существует мнение, что история имени связана с языческим персонажем Ярилом, который является символом плодородия.
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Факты ICTV публикует праздничные картинки для поздравлений с Днем ангела Ярослава.
Кстати, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.
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