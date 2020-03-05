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Факты / Lifestyle

День ангела Ярослава – поздравления в картинках

День ангела Ярослава мужчины празднуют 5 марта. Имя Ярослав имеет славянские корни и означает “славный”, “яровой”, “ярый славой”.

Известного владельца этого имени – князя Ярослава Мудрого – православная церковь причислила к лику святых.

Также существует мнение, что история имени связана с языческим персонажем Ярилом, который является символом плодородия.

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Факты ICTV публикует праздничные картинки для поздравлений с Днем ангела Ярослава.

День ангела Ярослава: поздравления в картинках

День ангела Ярослава: поздравления в картинках

День ангела Ярослава: поздравления в картинках

День ангела Ярослава: поздравления в картинках

День ангела Ярослава: поздравления в картинках

Кстати, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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