Погода в праздничные выходные 7, 8 и 9 марта будет изменчивой. В субботу и воскресенье дожди на западе и севере, они прекратятся в понедельник.
В субботу, 7 марта, дожди ожидаются на западе и севере Украины.
В южных и восточных областях температура воздуха будет достигать +15.
В центре и на севере – до +13, в западных регионах – максимум +9.
В Киеве дождь, ночью 4-6, а днем 11-13 выше нуля.
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На воскресенье, 8 марта, запад и север страны все еще будет находиться в зоне осадков в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.
На востоке прогнозируют +18, на юге – до +16, в центре – от +13 до +15.
В северных областях +12, холодное всего будет в западных регионах – от +5 до +9.
В столице дождь, ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.
В понедельник, 9 марта, на всей территории Украины установится сухая и солнечная погода.
Теплее всего будет на востоке – до +18, в южных областях +16, на градус ниже в центре.
На севере – от +11 до +13, на западе в среднем +7.
К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.