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Факты / Lifestyle

Дожди на западе и севере, на востоке +18: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

Погода в праздничные выходные 7, 8 и 9 марта будет изменчивой. В субботу и воскресенье дожди на западе и севере, они прекратятся в понедельник.

В субботу, 7 марта, дожди ожидаются на западе и севере Украины.

В южных и восточных областях температура воздуха будет достигать +15.

В центре и на севере – до +13, в западных регионах – максимум +9.

В Киеве дождь, ночью 4-6, а днем ​​11-13 выше нуля.

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Погода на 7 березня 2020

На воскресенье, 8 марта, запад и север страны все еще будет находиться в зоне осадков в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.

На востоке прогнозируют +18, на юге – до +16, в центре – от +13 до +15.

В северных областях +12, холодное всего будет в западных регионах – от +5 до +9.

В столице дождь, ночью 5-7, днем ​​10-12 градусов тепла.

Погода на 8 березня 2020

В понедельник, 9 марта, на всей территории Украины установится сухая и солнечная погода.

Теплее всего будет на востоке – до +18, в южных областях +16, на градус ниже в центре.

На севере – от +11 до +13, на западе в среднем +7.

Погода на 9 березня 2020

К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.

Источник: Укргидрометцентр

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