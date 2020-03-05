Короткие ногти — это всегда стильно и актуально. Большое внимание в весеннем маникюре 2020 уделяют как нежным, так и ярким цветам, которые удачно перекликаются с красками природы.
В этом году особую популярность приобретают все оттенки синего, техника nail-art с фольгой и омбре.
Так каким должен быть идеальный весенний маникюр гель-лаком на короткие ногти — смотрите в материале Фактов ICTV.
Цветочный бум
Для весеннего маникюра 2020 характерный цветочный дизайн, который является уместным в этот период года.
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Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии
Главное — не отступать от палитры природы, ведь неправильно подобранные цвета, которые не присущи тому или иному растению, могут испортить ваш замысел.
Пастельные цвета
Нежный маникюр на короткие ногти создаст ощущение легкости в вашем образе. В тренде этой весной будут пастельные цвета, особенно с использованием техники омбре.
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Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии
Кстати, такой красивый маникюр на короткие ногти выглядит очень элегантно, поэтому выбрав именно такой вариант, вы не прогадаете.
Красочность и nail-art с фольгой
Красочность — то, с чем ассоциируется цветущее время года. Весенний маникюр 2020 характерен использованием в дизайне ярких и контрастных цветов.
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Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 6 фотографий
С помощью фольги можно создать целую палитру цветов на ваших ногтях. Такое решение выглядит празднично и каждый день будет предоставлять вам хорошее настроение.
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Синий тренд
Все оттенки синего вошли в моду этой весной. Поэтому здесь можно удачно экспериментировать и выбрать свой идеальный маникюр.
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Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии
Красная пантера
Если же нежность вам не по душе, то в трендах маникюра 2020 предлагается экстремально горячий цвет – красный.
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Идеи весеннего маникюра 2020 на короткие ногти / 3 фотографии
Такой выбор делают только уверенные в себе женщины, которые не боятся быть в центре внимания и точно знают, чего они хотят.
Выглядеть на высоте может любая женщина, если удачно подобрать свой стиль. Помните, что красивый весенний маникюр на короткие ногти всегда дополнит ваш образ и сделает его ярким и свежим.
К слову, Факты ICTV подобрали лучшие идеи маникюра 8 марта.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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