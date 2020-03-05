Католическая Пасха 2020 – ДАТА

Католическую Пасху в 2020 году будут праздновать 12 апреля.

Светлый церковный праздник Пасхи отмечают во многих странах, однако при этом у разных конфессий даты могут отличаться. Почему так? Все дело в том, что православные и католики используют разные церковные календари: юлианский и григорианский. Исходя из этого, даты православной и католической Пасхи могут отличаться друг от друга на одну или две недели.

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Это переходящий праздник. Однако его даты зависят еще и от того, какого числа будет Троица 2020. Также влияет Пасха на Великий пост 2020, который начинается за семь недель до Воскресения Господнего.

Ранее Факты ICTV писали, что христиане восточного обряда (православные) празднуют Пасху 19 апреля. Этим праздником завершается Великий пост, который длится 48 дней. Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.