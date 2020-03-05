Поминальные дни – особый период в православном церковном календаре. Поминальные дни 2020 привязаны к главному христианскому празднику – Пасхе.
В марте будет три поминальных дня – 14, 21 и 28 числа.
Во время Радоницы, которая в 2020 году приходится на 28 апреля, живые делятся с мертвыми вестью о победе Иисуса Христа над смертью.
На Семик 4 июня люди с утра пораньше навещают усопших родственников на кладбище.
6 июня – Троицкая суббота, которая также называется Вселенской.
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Родительская суббота 2020 – это день, когда необходимо поминать усопших.
В ноябре Дмитриевская родительская суббота выпала на 7 число.
Непереходные поминальные дни:
- 9 мая – Поминовение усопших воинов;
- 22 июня – Официальный день памяти и скорби;
- 11 сентября – День памяти православных воинов.
В Родительскую субботу запрещается злоупотреблять алкоголем, вести разгульный образ жизни, отказывать в помощи нуждающимся и оставлять на могиле свои вещи.
Важно после похода на кладбище помыть обувь, постирать одежду и вымыть под проточной водой руки.
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