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Выходные на 8 марта: сколько дней будут отдыхать украинцы

Министерство социальной политики определило перечень официальных государственных выходных дней 2020 года. В соответствии с распоряжением О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год №1133/0/206-19 8 марта все еще считается праздником.

Выходной на 8 марта 2020 года: как будут отдыхать украинцы

Тому у березні будуть додаткові вихідні через перенесення 8 березня. Українці матимуть змогу святкувати Міжнародний жіночий день цілих три дні поспіль – із суботи, 7 березня, до понеділка, 9-го числа.

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Так відбувається тому, що офіційний святковий день 8 березня 2020 року припадає на неділю і вихідний автоматично переноситься на наступний день – 9 березня.

Напомним, Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд из Киева во Львов на 8 марта, а также добавила несколько рейсов.

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