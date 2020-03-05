5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.
Именины – Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.
Приметы на 5 марта:
- Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.
- Снег прошел на 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
- Снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепель.
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Что нельзя делать 5 марта:
- Ничего нового 5 марта начинать не стоит – это предвещает неудачу.
- Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.
- Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.
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