PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 5 марта

5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.

Именины – Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.

Приметы на 5 марта:

  • Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.
  • Снег прошел на 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
  • Снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепель.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 5 марта:

  • Ничего нового 5 марта начинать не стоит – это предвещает неудачу.
  • Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.
  • Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка