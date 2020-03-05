5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.

Именины – Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.

Приметы на 5 марта:

Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.

Снег прошел на 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепель.

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Что нельзя делать 5 марта:

Ничего нового 5 марта начинать не стоит – это предвещает неудачу.

Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.

Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.

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