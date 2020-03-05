5 марта Луна пребывает в знаке Рак. Это 12 лунный день.

В этот период будет повышенная эмоциональность и впечатлительность. Крайне важно в этот день заниматься домашними делами и создавать уют.

5 марта рекомендуется доводить начатое дело до логического результата.

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Также важно анализировать причины дискомфорта и устранять их.

В 12 лунный день астрологи рекомендуют проанализировать планы на будущее.

Что можно делать 5 марта: расширять сферы деятельности.

Что категорически нельзя делать в 12 лунный день: заниматься серьезными делами.

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