8 марта – один из самых светлых и ярких праздников для каждой женщины. Каждый ребенок хочет поздравить единственного незаменимого человека в своей жизни – маму.

В Украине 8 марта 2020 выпало на воскресенье.

В детстве каждый ребенок поздравлял маму по-особенному: делал аппликации, открытки своими руками и даже рисовал ее портрет.

Факты ICTV подготовили самые красивые и короткие стихи для мамы на 8 марта.

Милая, родная

Мамочка моя.

В день 8 Марта

Пожелаю я:

Быть такой же стильной

И смеяться звонко.

Ведь в душе ты, знаю,

Юная девчонка.

Пусть играет красками

Жизнь твоя всегда.

Нет нежней и ласковей,

Мамочка, тебя!

***

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Сто праздников в году,

Но этот – самый-самый!

Поздравить я спешу

Тебя, родная мама.

Пусть в этот Женский день

Поярче светит солнце,

И пусть печали тень

Нас в жизни не коснется.

Здоровья, красоты,

Добра тебе желаю.

И с праздником весны

Тебя я поздравляю!

***

Самый близкий человек,

Лучшая из женщин!

Будь ты счастлива навек,

И в любви – не меньше.

Мама, пусть твои мечты

Сбудутся, родная!

В день 8 марта ты

Самая крутая!

***

Восьмое марта – праздник этот,

Он самый лучший в целом свете!

Сегодня буду поздравлять,

Любимой мамочке желать –

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебя удача ждет,

Живи с улыбкой на устах,

Пускай неведом будет страх!

***

С праздником весны тебя поздравляю!

Счастья, здоровья, веселья желаю!

Пусть эта весна принесет для тебя

Много улыбок, тепла и добра!

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака.