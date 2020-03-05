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Факты / Lifestyle

Трогательные стихи для мамы на 8 марта

8 марта – один из самых светлых и ярких праздников для каждой женщины. Каждый ребенок хочет поздравить единственного незаменимого человека в своей жизни – маму.

В Украине 8 марта 2020 выпало на воскресенье.

В детстве каждый ребенок поздравлял маму по-особенному: делал аппликации, открытки своими руками и даже рисовал ее портрет.

Факты ICTV подготовили самые красивые и короткие стихи для мамы на 8 марта.

Милая, родная
Мамочка моя.
В день 8 Марта
Пожелаю я:

Быть такой же стильной
И смеяться звонко.
Ведь в душе ты, знаю,
Юная девчонка.

Пусть играет красками
Жизнь твоя всегда.
Нет нежней и ласковей,
Мамочка, тебя!

***

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Сто праздников в году,
Но этот – самый-самый!
Поздравить я спешу
Тебя, родная мама.

Пусть в этот Женский день
Поярче светит солнце,
И пусть печали тень
Нас в жизни не коснется.

Здоровья, красоты,
Добра тебе желаю.
И с праздником весны
Тебя я поздравляю!

***

Самый близкий человек,
Лучшая из женщин!
Будь ты счастлива навек,
И в любви – не меньше.

Мама, пусть твои мечты
Сбудутся, родная!
В день 8 марта ты
Самая крутая!

***

Восьмое марта – праздник этот,
Он самый лучший в целом свете!
Сегодня буду поздравлять,
Любимой мамочке желать –

Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебя удача ждет,
Живи с улыбкой на устах,
Пускай неведом будет страх!

***

С праздником весны тебя поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для тебя
Много улыбок, тепла и добра!

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака.

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