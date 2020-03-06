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Факты / Lifestyle

День ангела Ольги – поздравления в картинках

Женщины с именем Ольга празднуют День ангела 6 марта.

Также Ольги празднуют именины 10 февраля, 14 марта, 17 июля, 24 июля и 23 ноября.

Княгиню Ольгу – известную владелицу этого имени – православная церковь причислила к лику святых.

Имя Ольга означает “святая” и имеет скандинавское происхождение от имени Хельга.

Читайте: Блюда на Великий пост 2020: пять лучших рецептов

Факты ICTV публикуют поздравительные картинки с Днем ангела Ольги.

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

Недавно Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

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