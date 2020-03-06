Официальные поздравления с 8 марта пригодятся мужской части трудового коллектива, которые хотят сделать приятное в этот весенний день коллегам-женщинам.

Поздравления в стихах и прозе станут прекрасным дополнением к цветам и подаркам. Факты ICTV сделали подборку к Международному женскому дню.

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С Женским днем, коллеги, вас!

Пусть все будет – высший класс!

Каждый день – цветы, подарки,

Ездить всем на иномарке.

Пусть мужья вас обожают,

За транжирство не ругают,

Носят на руках почаще,

А судьба вам дарит счастье.

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С 8 марта поздравляем вас, коллеги,

От души хотим вам пожелать,

Чтоб совместные победы и успехи

Дали нам возможность процветать!

Чтоб в делах житейских и в работе

Находить умели компромисс,

Одевались по последней моде,

Были леди, то бишь миссис или мисс.

Чтобы было нам в кого влюбляться,

Чтобы было нас кому любить,

Молодыми вечно оставаться

и насыщенной веселой жизнью жить!

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Пусть весны подарки восхищают:

Солнце в небе, первые цветы,

День 8 марта исполняет

Самые заветные мечты!

Радостных улыбок и удачи,

Искренних признаний, нежных слов!

Мир вокруг становится пусть ярче,

Как букет в душе цветет любовь!

***

Милые женщины! Мы вам желаем:

Будьте счастливы и в марте, и в мае,

Сегодня, и завтра, и тысячу лет!

На женщинах держится весь белый свет.

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С Международным женским днем,

Мы вас, коллеги, поздравляем.

Пусть радость ваш наполнит дом.

Успехов, счастья мы желаем!

В карьере – роста, больше денег,

Чтоб были лишними они,

Почаще отпусков и премий,

И пусть горят в глазах огни!

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С праздником 8 Марта

Милых поздравляем дам,

И хотим, чтобы улыбки

Вы всегда дарили нам,

Чтоб глаза ваши сияли

Блеском счастья и любви,

Поздравления примите

Вы от всей нашей души!

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Желаю вам добра, удачи,

Побольше света и тепла,

Всего, что очень много значит,

Чтоб жизнь счастливою была!

Пусть в быль желания воплотятся,

Зарплата вверх пускай растет!

Желаю чаще улыбаться,

Ведь радость всем весна несет!

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Дорогие, милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – днем 8 Марта! Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

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Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

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Дорогие женщины!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

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