Официальные поздравления с 8 марта пригодятся мужской части трудового коллектива, которые хотят сделать приятное в этот весенний день коллегам-женщинам.
Поздравления в стихах и прозе станут прекрасным дополнением к цветам и подаркам. Факты ICTV сделали подборку к Международному женскому дню.
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С Женским днем, коллеги, вас!
Пусть все будет – высший класс!
Каждый день – цветы, подарки,
Ездить всем на иномарке.
Пусть мужья вас обожают,
За транжирство не ругают,
Носят на руках почаще,
А судьба вам дарит счастье.
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С 8 марта поздравляем вас, коллеги,
От души хотим вам пожелать,
Чтоб совместные победы и успехи
Дали нам возможность процветать!
Чтоб в делах житейских и в работе
Находить умели компромисс,
Одевались по последней моде,
Были леди, то бишь миссис или мисс.
Чтобы было нам в кого влюбляться,
Чтобы было нас кому любить,
Молодыми вечно оставаться
и насыщенной веселой жизнью жить!
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Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветет любовь!
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Милые женщины! Мы вам желаем:
Будьте счастливы и в марте, и в мае,
Сегодня, и завтра, и тысячу лет!
На женщинах держится весь белый свет.
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С Международным женским днем,
Мы вас, коллеги, поздравляем.
Пусть радость ваш наполнит дом.
Успехов, счастья мы желаем!
В карьере – роста, больше денег,
Чтоб были лишними они,
Почаще отпусков и премий,
И пусть горят в глазах огни!
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С праздником 8 Марта
Милых поздравляем дам,
И хотим, чтобы улыбки
Вы всегда дарили нам,
Чтоб глаза ваши сияли
Блеском счастья и любви,
Поздравления примите
Вы от всей нашей души!
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Желаю вам добра, удачи,
Побольше света и тепла,
Всего, что очень много значит,
Чтоб жизнь счастливою была!
Пусть в быль желания воплотятся,
Зарплата вверх пускай растет!
Желаю чаще улыбаться,
Ведь радость всем весна несет!
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Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником – днем 8 Марта! Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
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Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
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Дорогие женщины!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!
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