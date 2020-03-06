На 6 марта в Украине выпадает годовщина принятия Государственного Гимна.
Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, в который пытаются рассказывать людям больше об этом заболевании.
Верующие 6 марта чтят память преподобного Афанасия исповедника. В “совершенном возрасте” он принял монашеский постриг, после чего до конца жизни исповедовал православие.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Именины сегодня празднуют Тимофей, Юрий, Остап, Захар, Иван, Фома, Егор, Евстафий, Георгий.
Приметы на 6 марта:
- если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой;
- сны в ночь на 6 марта считаются вещими;
- если купить себе в этот день новую обувь, то оно долго прослужит.
Что нельзя делать 6 марта:
- оставлять дела незавершенными;
- много пить, ведь это может привести к плохим последствиям.
Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.