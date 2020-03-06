На 6 марта в Украине выпадает годовщина принятия Государственного Гимна.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, в который пытаются рассказывать людям больше об этом заболевании.

Верующие 6 марта чтят память преподобного Афанасия исповедника. В “совершенном возрасте” он принял монашеский постриг, после чего до конца жизни исповедовал православие.

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Именины сегодня празднуют Тимофей, Юрий, Остап, Захар, Иван, Фома, Егор, Евстафий, Георгий.

Приметы на 6 марта:

если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой;

сны в ночь на 6 марта считаются вещими;

если купить себе в этот день новую обувь, то оно долго прослужит.

Что нельзя делать 6 марта:

оставлять дела незавершенными;

много пить, ведь это может привести к плохим последствиям.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.