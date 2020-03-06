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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 6 марта

На 6 марта в Украине выпадает годовщина принятия Государственного Гимна.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, в который пытаются рассказывать людям больше об этом заболевании.

Верующие 6 марта чтят память преподобного Афанасия исповедника. В “совершенном возрасте” он принял монашеский постриг, после чего до конца жизни исповедовал православие.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Именины сегодня празднуют Тимофей, Юрий, Остап, Захар, Иван, Фома, Егор, Евстафий, Георгий.

Приметы на 6 марта:

  • если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой;
  • сны в ночь на 6 марта считаются вещими;
  • если купить себе в этот день новую обувь, то оно долго прослужит.

Что нельзя делать 6 марта:

  • оставлять дела незавершенными;
  • много пить, ведь это может привести к плохим последствиям.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников, которые отмечают в Украине в 2020 году.

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