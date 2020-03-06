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Какой сегодня, 6 марта, лунный день

6 марта Луна пребывает в знаке Рак. Это 13 лунный день.

Пятница будет благоприятной для осуществления всех важных планов. В этот день хорошо дарить подарки и получать что-то взамен.

В 13 лунный день энергетика будет благоприятной для карьерного роста.

Читайте: Календарь магнитных бурь в марте 2020

Однако для домашних дел необходимо дождаться менее эмоционального периода.

Также это хороший день для заключения брака.

Что можно делать 6 марта: планировать выходные.

Что категорически нельзя делать в 13 лунные сутки: заниматься домашними делами.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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