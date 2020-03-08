PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

8 марта – украинские политики поздравили женщин с праздником

8 марта в Украине отмечают Международный женский день.

Президент Украины, депутаты и министры не забыли поздравить украинок с этим весенним днем.

Из-за двойного значения праздника поздравления получились разными: одни политики напоминали историю возникновения этого дня, а другие поздравляли “несмотря ни на что”.

Читайте: Оригинальные поздравления с 8 марта 2020


Ранее Факты ICTV публиковали праздничное видео-дудл, которое к дню 8 марта выпустил Google.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка