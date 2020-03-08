Обычные букеты или цветы в горшках – 8 марта все мужчины ломают голову, какой вариант лучше выбрать на подарок для любимой.

Факты ICTV подготовили для вас обзор цен на сегодня.

Тюльпаны

Эти цветы уже стали традиционным подарком для женщин. Средняя цена на них стартует от 30 грн за штуку, за букеты придется выложить от 600 грн, в зависимости от количества.

Заказать их можно как в интернет-магазинах KievFlover, LaCharme, так и приобрести в магазинах Камелия (проспект Победы, 22), Цветы & Кофе (ул. Сечевых Стрельцов, 79), LaVanda (бульвар Леси Украинки, 26), Тюльпания (ул. О. Гончара, 65а).

Крокусы

Первые предвестники весны всегда порадуют ваших любимых. Цены на такие цветы стартуют от 80 грн. Их также можно заказать в уже упомянутых интернет-магазинах или придать в цветочных магазинах.

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Розы

Уже стали традиционным подарком. По розы придется заплатить 35-100 грн. за штуку. Приобрести их можно, к примеру, в цветочных магазинах Зеленая галерея (ул. Пирогова, 3), Flower (ул. Г. Кирпы, 5), Цветочная ваниль (ул. Льва Толстого, 15), Grande Fleur (пр-т Московский, 9) или заказать в интернет-магазине.

Фиалки

Эти нежные цветы подойдут как для любимого человека, так и для мамы или бабушки. Этот вариант является достаточно бюджетным – от 100 грн. Купить цветы можно в уже упомянутых точках продаж и интернет-магазинах. Кроме упомянутых, это могут быть Fleur de Lis (ул. И. Франко, 38), Gloria (бул. Л. Украинки, 13), FlowersWeb (ул. Маршала Гречко, 3) и Цветочное королевство (ул. Михайловская 17/2) .

Орхидеи

В отличие от обычного букета, такие цветы будут радовать вашу половинку долго. Цены на такие цветы стартуют от 270 до 600 грн.

Купить ее можно как в магазинах Украфлора (ул. Салютная, 2Б), Ботаника (ул. Салютная, 2Б), ОрхидсАрт (Тверской тупик, 4), так и заказать в интернет-магазинах, к примеру Ваш Сад, Хай Бокс, Greensad.

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