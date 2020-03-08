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Факты / Lifestyle

Цветы на 8 марта: цены и где приобрести

Обычные букеты или цветы в горшках – 8 марта все мужчины ломают голову, какой вариант лучше выбрать на подарок для любимой.

Факты ICTV подготовили для вас обзор цен на сегодня.

Тюльпаны

Цветы на 8 Марта: цены и где приобрести

Эти цветы уже стали традиционным подарком для женщин. Средняя цена на них стартует от 30 грн за штуку, за букеты придется выложить от 600 грн, в зависимости от количества.

Заказать их можно как в интернет-магазинах KievFlover, LaCharme, так и приобрести в магазинах Камелия (проспект Победы, 22), Цветы & Кофе (ул. Сечевых Стрельцов, 79), LaVanda (бульвар Леси Украинки, 26), Тюльпания (ул. О. Гончара, 65а).

Крокусы

Цветы на 8 Марта: цены и где приобрести

Первые предвестники весны всегда порадуют ваших любимых. Цены на такие цветы стартуют от 80 грн. Их также можно заказать в уже упомянутых интернет-магазинах или придать в цветочных магазинах.

Читайте: 8 марта – украинские политики поздравили женщин с праздником

Розы

Цветы на 8 Марта: цены и где приобрести

Уже стали традиционным подарком. По розы придется заплатить 35-100 грн. за штуку. Приобрести их можно, к примеру, в цветочных магазинах Зеленая галерея (ул. Пирогова, 3), Flower (ул. Г. Кирпы, 5), Цветочная ваниль (ул. Льва Толстого, 15), Grande Fleur (пр-т Московский, 9) или заказать в интернет-магазине.

Фиалки

Цветы на 8 Марта: цены и где приобрести

Эти нежные цветы подойдут как для любимого человека, так и для мамы или бабушки. Этот вариант является достаточно бюджетным – от 100 грн. Купить цветы можно в уже упомянутых точках продаж и интернет-магазинах. Кроме упомянутых, это могут быть Fleur de Lis (ул. И. Франко, 38), Gloria (бул. Л. Украинки, 13), FlowersWeb (ул. Маршала Гречко, 3) и Цветочное королевство (ул. Михайловская 17/2) .

Орхидеи

Цветы на 8 Марта: цены и где приобрести

В отличие от обычного букета, такие цветы будут радовать вашу половинку долго. Цены на такие цветы стартуют от 270 до 600 грн.

Купить ее можно как в магазинах Украфлора (ул. Салютная, 2Б), Ботаника (ул. Салютная, 2Б), ОрхидсАрт (Тверской тупик, 4), так и заказать в интернет-магазинах, к примеру Ваш Сад, Хай Бокс, Greensad.

Ранее Факты ICTV публиковали оригинальные поздравления с 8 марта 2020.

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