PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Международный женский день – Google подготовил дудл к 8 марта

Google выпустил новый дудл к Международному женскому дню. Вдохновенное видео символически показывает, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.

В описании к дудлу указано, что Google уважает женщин всего мира и поколений.

– Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений, – пояснили в Google.

Читайте: Прикольные открытки с 8 марта

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта в Киеве и что предлагают заведения столицы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка