Google выпустил новый дудл к Международному женскому дню. Вдохновенное видео символически показывает, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.

В описании к дудлу указано, что Google уважает женщин всего мира и поколений.

– Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений, – пояснили в Google.

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