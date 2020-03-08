Международный женский день – Google подготовил дудл к 8 марта
Google выпустил новый дудл к Международному женскому дню. Вдохновенное видео символически показывает, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.
В описании к дудлу указано, что Google уважает женщин всего мира и поколений.
– Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений, – пояснили в Google.