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Факты / Lifestyle

Лучшие СМС-поздравления с 8 марта

8 марта – один из самых прекрасных весенних праздников, когда хочется дарить своим любимым, мамам и бабушкам, подругам и просто коллегам тепло, радость и любовь.

Выразить свои чувства и пожелания в Международный женский день помогут СМС-поздравления из нашей подборки.

***

С днем 8 марта, с днем весны!
Пусть твои все сбудутся мечты,
Будь красивой, смелой и успешной,
Доброй самой, ласковой и нежной!
Счастье наполняет пусть твой дом,
Чтоб всегда любовь царила в нем!

***

В прекрасный день – 8 марта,
Желаю жизни яркой, как весна!
И бойких приключений, и азарта
Чтобы она была не лишена!

***

С праздником женским прекрасным,
С мартовским солнечным днем!
Счастлива будь ежечасно
В мире волшебном своем!

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***

Для женщин в этот праздник нет запретов –
Такой чудесный день необходим!
Купайтесь смело в ворохе букетов,
Весь мир принадлежит лишь вам одним!

Ведь он 8 марта в женской власти,
От каждого мужчины вам – поклон,
Желаю вам любви, горячей страсти
И жизни удивительной, как сон!

***

Желаю в день 8 марта
Цветов, улыбок, красоты.
Чтоб наслаждалась обожанием,
Вниманием и заботой ты.

Чтоб взгляды пылкие ловила
И зажигала страсть в сердцах,
Чтоб парни головы теряли,
Купали в ласковых словах.

Чтоб, просыпаясь, получала
Ты кофе чашечку в кровать
И никогда не прекращала
Любить, надеяться, мечтать.

***

Пусть бросит все к твоим ногам весна:
Улыбки, красоту, успех, везенье,
Пускай разбудит счастье ото сна,
Подарит праздника большого настроенье.

***

Весна наступила, природа проснулась,
И лучиком счастья тебе улыбнулась!
Всегда будь красивой, успешной, счастливой,
И самою, самою в мире любимой!

Укроет тепло пусть своим покрывалом,
В душе чтоб тебе сразу радостно стало,
Царит благодать пускай в сердце твоем,
Мои поздравленья тебе! С Женским днем!

Факты ICTV также подготовили самые красивые и короткие стихи для мамы на 8 марта.

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