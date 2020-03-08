8 марта – один из самых прекрасных весенних праздников, когда хочется дарить своим любимым, мамам и бабушкам, подругам и просто коллегам тепло, радость и любовь.

Выразить свои чувства и пожелания в Международный женский день помогут СМС-поздравления из нашей подборки.

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С днем 8 марта, с днем весны!

Пусть твои все сбудутся мечты,

Будь красивой, смелой и успешной,

Доброй самой, ласковой и нежной!

Счастье наполняет пусть твой дом,

Чтоб всегда любовь царила в нем!

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В прекрасный день – 8 марта,

Желаю жизни яркой, как весна!

И бойких приключений, и азарта

Чтобы она была не лишена!

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С праздником женским прекрасным,

С мартовским солнечным днем!

Счастлива будь ежечасно

В мире волшебном своем!

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Для женщин в этот праздник нет запретов –

Такой чудесный день необходим!

Купайтесь смело в ворохе букетов,

Весь мир принадлежит лишь вам одним!

Ведь он 8 марта в женской власти,

От каждого мужчины вам – поклон,

Желаю вам любви, горячей страсти

И жизни удивительной, как сон!

***

Желаю в день 8 марта

Цветов, улыбок, красоты.

Чтоб наслаждалась обожанием,

Вниманием и заботой ты.

Чтоб взгляды пылкие ловила

И зажигала страсть в сердцах,

Чтоб парни головы теряли,

Купали в ласковых словах.

Чтоб, просыпаясь, получала

Ты кофе чашечку в кровать

И никогда не прекращала

Любить, надеяться, мечтать.

***

Пусть бросит все к твоим ногам весна:

Улыбки, красоту, успех, везенье,

Пускай разбудит счастье ото сна,

Подарит праздника большого настроенье.

***

Весна наступила, природа проснулась,

И лучиком счастья тебе улыбнулась!

Всегда будь красивой, успешной, счастливой,

И самою, самою в мире любимой!

Укроет тепло пусть своим покрывалом,

В душе чтоб тебе сразу радостно стало,

Царит благодать пускай в сердце твоем,

Мои поздравленья тебе! С Женским днем!

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