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Погода в Украине на 8 марта (КАРТА)

В воскресенье, 8 марта, синоптики прогнозируют сильные дожди на западе, севере, в центре, а также в Одесской области.

На остальной территории страны – без осадков.

В южных и восточных регионах – от +14 до +18.

В центре температура будет отличаться: максимум может быть и +13, и +18.

Читайте: -14 и метель: каким будет март в Украине

На севере +10 +12, на западе – от +8 до +11.

В Киеве сегодня дождь, в течение дня 9-11 градусов тепла.

Погода на 8 березня 2020

К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.

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