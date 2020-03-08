В воскресенье, 8 марта, синоптики прогнозируют сильные дожди на западе, севере, в центре, а также в Одесской области.
На остальной территории страны – без осадков.
В южных и восточных регионах – от +14 до +18.
В центре температура будет отличаться: максимум может быть и +13, и +18.
Читайте: -14 и метель: каким будет март в Украине
На севере +10 +12, на западе – от +8 до +11.
В Киеве сегодня дождь, в течение дня 9-11 градусов тепла.
К слову, метеорологи прогнозируют, что лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40, что связано с изменениями климата.
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