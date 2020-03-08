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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 8 марта, лунный день

В воскресенье, 8 марта, Луна пребывает в знаке Лев. Это 14 лунный день.

Этот период покажет вам, насколько приложенные усилия были достаточными для осуществления важных планов.

Благоприятный период для избавления от дел и людей, которые распыляют ваши силы.

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14 лунный день будет хорошим для начинания новых дел. У людей в этот период улучшается самочувствие, настроение и все становится на свои места.

В воскресенье важно уделить время отдыху и расслабиться с друзьями или в теплом семейном кругу.

Что можно делать 8 марта: планировать следующую неделю.

Что категорически нельзя делать в 14 лунный день: заключать важные сделки.

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