Международный женский день отмечают ежегодно во всем мире отмечают 8 марта.

Идея проведения праздника впервые возникла именно в начале 20 века. Тогда 8 марта стало днем борьбы за равные права для женщин.

К слову, в Украине 8 марта в 2020 году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, будет выходным.

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Традиционно в этот день мужчины поздравляют всех женщин, которые их окружают. Чтобы им было легче это делать, Факты ICTV подготовили короткие, но оригинальные и интересные поздравления с 8 марта в прозе.

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8 марта женщины так ждут – они полгода жизни отдадут, за то, чтоб этот праздник наступил, и чтоб мужик подарки подарил.

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С первым праздником весны, с расцветом природы, с торжеством женственности, с 8 Марта! Желаю изобилия эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искренности, уникальности, самореализации, открытия в себе новых талантов, любви и удачи во всем!

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Пусть невзгоды жизни пролетают мимо, как ручей весною пусть играет кровь!

Я тебе желаю быть всегда любимой и в любые годы чувствовать любовь.

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Ты достойна самых красивых цветов, всех добрых слов, всех улыбок! Спасибо за то, что с тобой мне уютно, спокойно и тепло. С 8 марта!

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Весна приносит обновленье, улыбки, счастье и цветы.

И я хочу, чтоб в день весны рожденья, твои исполнились мечты!

Ранее Факты ICTV публиковали подборку официальных поздравлений с 8 марта, которыми можно поздравить женщин-коллег на работе.