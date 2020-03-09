День рождения Тараса Шевченко: биография и лучшие произведения

9 марта родился украинский поэт Тарас Шевченко, который подарил Украине и миру такие замечательные поэмы как Садок вишневий коло хати, Сон, Заповіт, а также сборник Кобзар.

В день рождения Тараса Шевченко Факты ICTV предлагают ознакомиться с жизненью и творчеством поэта.

Биография

Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт и художник, общественный деятель. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы в Черкасской области.

Его родители умерли до того, как ему исполнилось 12 лет и после этого началась тяжелая кочевая жизнь.

Тарасу пришлось учиться грамоте, прислуживая у дьячка-учителя, а с приемами рисования он ознакомился у дьячков-маляров.

В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра). Вскоре стал студентом Академии искусств.

Все это время Шевченко писал стихи и к 1840 году выпустил первый Кобзарь.

Вернулся в Украину поэт лишь в 1844 году после того, как окончил Акадимию искусств. В Киеве он устроился художником в Киевской временной комиссии по вопросам рассмотрения старых актов.

На этот период его жизни пришлось знакомство с известным украинским деятелем Николаем Костомаровым. Также Шервченко сформировал свои политические взгляды и стал частью Кирилло-Мефодиевского общества.

В марте 1847 года поэт арестовывают и отправляют в ссылку в Орской крепости, где он должен служить солдатом. Кроме того, Николай I своим указом запретил Шевченко писать и рисовать.

В 1857 году Шевченко возвращается из ссылки. Поэт живет в Москве и Петербурге. В 1859 году приезжает в Украину, но находится под наблюдением полиции, постоянное проживание в Украине ему запрещено.

Умер выдающийся Шевченко 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

Лучшие произведения

Шевченко известен, как художник. Наследие насчитывает более 800 произведений.