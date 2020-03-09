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Факты / Lifestyle

Открытки с днем диджея – лучшие поздравления

Открытки с днем диджея – отличный способ поздравить близких людей, которые связали свою жизнь с музыкой или любят время от времени покрутить пластинки.

Оригинальные открытки помогут напомнить диджеям, что их творчество ценно для вас.

Как раз сегодня, 9 марта, отмечают Всемирный день диджея. Это не только праздник королей вертушек, но и благотворительные акции в помощь детским организациям.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Поэтому мы предлагаем поздравить диджеев всех стилей и жанров с праздником при помощи оригинальных открыток.

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь официальных праздников на 2020 год.

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